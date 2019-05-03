В Орле чуть не сгорела Центральная ветеринарная лаборатория

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-03T11:16:29+03:00

Пожар вспыхнул накануне днем, а справиться с ним удалось только к позднему вечеру

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В четверг, 2 мая, в 15.33 на единый номер 112 МЧС поступило сообщение о возгорании здания Орловского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории на улице Пожарная. На место пожара выехали онеборцы.

- Произошло загорание пустот мансардных перекрытий, находящихся под листами железа, которыми покрыта кровля. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожар был локализован на площади более 400 квадратных метров. Только в 21:26 ликвидировано открытое горение, после чего пожарные приступили к проливке конструкций с целью исключения повторных возгораний.

К ликвидации последствий пожара было привлечены 53 человека, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 43 человека и 14 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU