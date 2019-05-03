Орловцев приглашают в туристический поход по древним городищам
Орловская Походная Группа приглашает любителей активного отдыха и истории присоединиться к походу, который состоится в субботу, 4 мая.
Маршрут похода проходит по территории Знаменского района - по долине реки Нугрь, вдоль которой расположены древние славянские городища Камынино, Локно, Рожково и Барилово.
- Попутно планируем посетить святой источник. В одной из деревень попробуем найти два старых советских механических аттракциона. Пройдем село Большая Чернь, усадьбу Плещеевых. Финишируем в старинном богатырском селе Борилово, - рассказали «КП» организаторы.
По желанию участников похода можно будет посетить действующий храм Николая Чудотворца и воинский мемориал в Борилово.
Общая протяженность пешего похода 25 км. Уточнить информацию можно здесь.
КОГДА? ГДЕ?
Отправление автобуса Орел-Знаменское в 6:50 с автовокзала в Орле
Возвращение в Орел в 19:00
ИСТОЧНИК KP.RU