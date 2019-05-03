2019-05-03T11:05:20+03:00
Общество

Орел отметил Первомай

Смотрите [фото]репортаж «КП» о празднике в городе
Наталья Меркулова
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В среду, 1 мая, орловцы присоединились к празднованию Дня солидарности трудящихся. Традиционно торжественные мероприятия стартовали на площади Ленина, где прошел митинг орловских профсоюзов, объединивший почти шесть тысяч человек. К собравшимся обратились первые лица города и региона, профсоюзные активисты.

После завершения официальной части праздник продолжился на других городских площадках. В этот день обширную развлекательную программу для жителей и гостей города подготовили Городской и Детский парки.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Так, в Городском Парке, открывшем 196-й летний сезон, публику ждали тематические площадки, выступление творческих коллективов и выставка ремесел. Особой популярностью у гостей парка пользовались многочисленные мастер-классы, работала фотозона.

Здесь же можно было всей семьей поиграть в лазертаг.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Особым событием для малышей и их родителей стало открытие нового фонтана в Детском парке. Здесь развернулась театральная игровая интермедия.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

А вот для тех, кому по душе рок, скорость и адреналин главным событием стало открытие мотосезона «Весна — 2019». Рев моторов взбудоражил город: мотоколонна пронеслась по центральным улицам Орла к аэродрому «Южный», где прошло показательное шоу и рок-концерт.

Больше фото смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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