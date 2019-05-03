Орел отметил Первомай

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-03T11:05:20+03:00

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В среду, 1 мая, орловцы присоединились к празднованию Дня солидарности трудящихся. Традиционно торжественные мероприятия стартовали на площади Ленина, где прошел митинг орловских профсоюзов, объединивший почти шесть тысяч человек. К собравшимся обратились первые лица города и региона, профсоюзные активисты.

После завершения официальной части праздник продолжился на других городских площадках. В этот день обширную развлекательную программу для жителей и гостей города подготовили Городской и Детский парки.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Так, в Городском Парке, открывшем 196-й летний сезон, публику ждали тематические площадки, выступление творческих коллективов и выставка ремесел. Особой популярностью у гостей парка пользовались многочисленные мастер-классы, работала фотозона.

Здесь же можно было всей семьей поиграть в лазертаг.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Особым событием для малышей и их родителей стало открытие нового фонтана в Детском парке. Здесь развернулась театральная игровая интермедия.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

А вот для тех, кому по душе рок, скорость и адреналин главным событием стало открытие мотосезона «Весна — 2019». Рев моторов взбудоражил город: мотоколонна пронеслась по центральным улицам Орла к аэродрому «Южный», где прошло показательное шоу и рок-концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU