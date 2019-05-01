2019-05-01T09:16:49+03:00
Общество

Власти Орла: 'Световые консоли на мостах устанавливали без гарантии'

Иллюминация выходит из строя, а чинить её некому
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива 'КП'Фото из архива 'КП'Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле одной из тем, которая обсуждалась на рабочей планерке 30 апреля, стал вопрос освещения в городе. Обсуждались постоянно выходящие из строя светильники на бульваре Победы, а также декоративная иллюминация на Тургеневском и Герценском мостах.

Как отметил и.о. начальника УКХ города Дмитрий Фролов, компания занимавшаяся установкой консолей, сделала это без гарантийных обязательств. Соответственно сейчас нельзя привлечь кого бы то ни было к ответственности и найти рычаги для восстановления освещения. А вот почему и как так вышло - разберётся проверка. Провести её поручил сити-менеджер Александр Муромский. Что касается светильников на бульваре Победы, то вопрос и вовсе грозит перерасти в судебное разбирательство.

- В настоящий момент готовится досудебная претензия о замене неработающих светильников. В случае невыполнения гарантийных обязательств УКХ замерено обратиться в суд, - рассказали 'КП' в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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