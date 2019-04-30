УКХ Орла: «Водную гладь Оки и Орлика чистят от мусора»
Сегодня на рабочей планерке в администрации Орла одной из обсуждаемых тем стала уборка от мусора городских рек. По сообщению исполняющего обязанности начальника Управления коммунальным хозяйством Дмитрия Фролова, работники «Спецавтобазы» очистят водную гладь Оки и Орлика.
Рабочие уберут отходы, скопившиеся в реках, возле стрелки, где сливаются две реки, а также под Красным и Александровским мостами. Сегодня порядок навели на участке под подвесным мостом, в районе Детского парка.
Пейзаж в центре ОрлаФото: Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ольга СУПОНЕВА
- Уборку водной глади нужно проводить не в авральном режиме, а по мере необходимости в течение всего летнего сезона, - сделал коммунальщикам замечание глава городской администрации Александр Муромский.
«КП» следит за ходом уборки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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