УКХ Орла: «Водную гладь Оки и Орлика чистят от мусора»

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-30T14:14:58+03:00

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Сегодня на рабочей планерке в администрации Орла одной из обсуждаемых тем стала уборка от мусора городских рек. По сообщению исполняющего обязанности начальника Управления коммунальным хозяйством Дмитрия Фролова, работники «Спецавтобазы» очистят водную гладь Оки и Орлика.

Рабочие уберут отходы, скопившиеся в реках, возле стрелки, где сливаются две реки, а также под Красным и Александровским мостами. Сегодня порядок навели на участке под подвесным мостом, в районе Детского парка.

Пейзаж в центре ОрлаФото: Ольга СУПОНЕВА

Фото: Ольга СУПОНЕВА

- Уборку водной глади нужно проводить не в авральном режиме, а по мере необходимости в течение всего летнего сезона, - сделал коммунальщикам замечание глава городской администрации Александр Муромский.

«КП» следит за ходом уборки.

ИСТОЧНИК KP.RU