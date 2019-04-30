Больше 630 миллионов направят на животноводство Орловщины

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-30T11:06:23+03:00

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В Орловской области в 2019 году на развитие животноводства планируется направить больше 630 миллионов рублей. О планах в данной сфере рассказал глава областного Департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков.

Так, в прошлом году сумма субсидий на эти цели составила порядка 477 миллионов рублей. Большую часть их этих средств направили на развитие молочного скотоводства.

- На повышение продуктивности в молочном скотоводстве предусмотрено выделение бюджетных средств в объеме 83,9 млн рублей. По заключенным соглашениям сельскохозяйственным товаропроизводителям уже выплачено 21,9 млн рублей. В рамках единой субсидии предусмотрена государственная поддержка в объеме 497,2 млн рублей, из них на поддержку племенного животноводства – 256,4 млн рублей. По направлениям молочное и мясное скотоводство запланировано 202,4 млн рублей, на уплату страховой премии в животноводстве – 24,7 млн рублей, на развитие семейных животноводческих ферм – 13,6 млн рублей, - рассказал Сергей Борзенков.

Также в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» предусмотрен 51 миллион бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU