Молодые семьи Орла получат соцвыплату на приобретение жилья

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-29T15:30:20+03:00

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В Орле молодым семьям вручили свидетельства о праве на социальную выплату для приобретения жилья. В скором времени в новые квадратные метры должны заехать еще 26 семей.

- Все семьи, которые получили свидетельства, относятся к льготным категориям, имеющим право на первоочередное получение социальной выплаты. Из них 17 – многодетные семьи, 3 – семьи, имеющие на воспитании ребенка-инвалида, 6 семей – неполные семьи, состоящие из одного родителя. Участниками программы в городе Орле на текущий момент являются 407 молодых семей, нуждающихся в жилье, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что деньги выделяются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». В 2019 году на реализацию программы в городе Орле выделено около 21 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU