2019-04-29T15:30:20+03:00
Общество

Молодые семьи Орла получат соцвыплату на приобретение жилья

Свидетельства о праве на такую выплату вручили 26 семьям
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Правительства Орловской областиФото пресс-службы Правительства Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле молодым семьям вручили свидетельства о праве на социальную выплату для приобретения жилья. В скором времени в новые квадратные метры должны заехать еще 26 семей.

- Все семьи, которые получили свидетельства, относятся к льготным категориям, имеющим право на первоочередное получение социальной выплаты. Из них 17 – многодетные семьи, 3 – семьи, имеющие на воспитании ребенка-инвалида, 6 семей – неполные семьи, состоящие из одного родителя. Участниками программы в городе Орле на текущий момент являются 407 молодых семей, нуждающихся в жилье, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что деньги выделяются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». В 2019 году на реализацию программы в городе Орле выделено около 21 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Православные орловцы отпраздновали Пасху
Больше 40 пар решили пожениться в Орле на Красную горку
Под Орлом сгорела дача
В орловской деревне пьяный мотоциклист без прав протаранил забор
Амчанка хотела сдать жилье и осталась без сбережений
В Орле у «Радуги» запретят парковку
На орловской трассе сельхозмашина столкнулась с легковушкой
В центре Орла временно запретят стоянку
В Детском парке Орла 1 мая запустят фонтан
В центре «Мои Документы» Хохольского района Воронежской области состоялся официальный запуск сервиса «Мои платежи» от Сбербанка
Двухлетний малыш оказался под колесами «Оки» в орловской глубинке
Отечественная легковушка сгорела ночью в Орле
В Орле ребенок пострадал в столкновении «Нивы» и «Семерки»
На Орловщину идет похолодание
Куличи, освященные Патриархом Кириллом, привезли в Орел
В Орле одобрили изменения облика нескольких скверов
Глава Орловской области встретился с Министром природных ресурсов и экологии РФ
Орловские бойцы стали призерами международного турнира по каратэ
В Ливнах осудили мать ребенка, выпавшего из окна
Почти грамм «синтетики» изъяли полицейские у орловца
Орловщину посетили участники автопробега «Дорога мужества»
16-этажку тренировались тушить огнеборцы в Орле