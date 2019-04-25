В Орле автобус не поделил проезжую часть с легковушкой
Авария случилась сегодня днем, 25 апреля, на Комсомольской улице
Автобус "догнал" иномаркуФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле проезжую часть не поделили автобус и легковушка. Авария случилась сегодня днем, 25 апреля, на Комсомольской улице.
Автобус марки "Хендаи" въехал в идущий впереди попутно "Ниссан" между остановками "ЦНТИ" и "Чайка". От удара у легковушки вылетело заднее стекло.
Госавтоинспекторы устанавливают причины аварииФото: Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ольга СУПОНЕВА
На месте аварии работали сотрудники Госатвоинспекции. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося. На данный момент о пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU