2019-04-25T16:42:49+03:00
Происшествия

В Орле автобус не поделил проезжую часть с легковушкой

Авария случилась сегодня днем, 25 апреля, на Комсомольской улице
Ольга СУПОНЕВА
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Автобус "догнал" иномаркуАвтобус "догнал" иномаркуФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле проезжую часть не поделили автобус и легковушка. Авария случилась сегодня днем, 25 апреля, на Комсомольской улице.

Автобус марки "Хендаи" въехал в идущий впереди попутно "Ниссан" между остановками "ЦНТИ" и "Чайка". От удара у легковушки вылетело заднее стекло.

Госавтоинспекторы устанавливают причины аварии Фото: Ольга СУПОНЕВА

Госавтоинспекторы устанавливают причины аварииФото: Ольга СУПОНЕВА

Фото: Ольга СУПОНЕВА

На месте аварии работали сотрудники Госатвоинспекции. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося. На данный момент о пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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