2019-04-24T14:55:50+03:00
Звезды

«Это, девушки, война!»: на орловской сцене показали драму о любви, предательстве и расплате

Показ прошел в рамках 1-го Межрегионального театрального фестиваля «Крылья Победы»
Наталья Меркулова
Поделиться:
Это, девушки, война!Это, девушки, война!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Во вторник, 23 апреля, в заключительный день фестиваля зрители орловского театра для детей и молодежи «Свободное пространство» смогли увидеть постановку по пьесе Тараса Дрозда «Это, девушки, война» в исполнении актеров театра драмы и комедии «ФЭСТ» (Мытищи).

На сцене четыре кровати, четыре гимнастерки, четыре куска хлеба, четыре девушки-связистки, четыре судьбы. Гаснет свет, раздается звук радиограммы, волнение охватывает зрителей.

Война. Для чувств нет времени. Но как же хочется любви, как же хочется жить! Наташа, Люда, Тося, Валентина – все они мечтают быть просто слабыми женщинами, но их долг быть солдатами, выполнять приказы.

Приказ не разрешает сочувствия Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Приказ не разрешает сочувствияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Нельзя распускать языки. Идет война, - как заклинание повторяет Валентина, старшая по званию.

Перед зрителем драма. Люда – верующая, хотя и вступила в комсомол, Тося – тайком встречается с женатым командиром, Наташа – ветреная девочка, влюбленная в радиограммы неизвестного разведчика. Разве это достойный образ бойцов?

Остается только разумная Валентина. Что выберет она - поддержать подруг или донести на них? Быть девушкой или солдатом?

Война. Для чувств нет времени Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Война. Для чувств нет времениФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Репродуктор отсчитывает дни, на сцене с каждым разом становится все меньше кроватей. Сначала – Тося, потом – Люда.

Приказ не разрешает сочувствия. Но расплата уже близко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Год театра в Орловской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле остается проблема с перенакоплением отходов в частном секторе
В Орле просят откликнуться очевидцев ДТП с фурой и юной велосипедисткой
УКХ Орла намерено взыскать штрафы за ремонт моста Дружбы через суд
Волонтеры сохраняют память о победе
В Орле проходит акция «Красная гвоздика»
В орловском баре двое мужчин учинили потасовку
Ярмарка молодежных инициатив «Орел-2019» стартует сегодня
Молодым орловским артистам назначены губернаторские стипендии
В Хотынецком районе сгорела пилорама
Из аварийного дома на Калинина в Орле выехали 43 человека
«Синий платочек»: в День Победы орловцы станцуют вальс под мелодию военных лет
В Мценске полицейские нашли «синтетику» у местной женщины
Орловец пострадал при пожаре на даче
В Орле стартовал ремонт дорог в рамках национального проекта
Трагедия в орловской глубинке: пожилые мужчина и женщина погибли в пожаре
Две попутки не поделили дорогу «Калуга-Орел»
Более 300 нарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, пресекли полицейские в 2018-м на Орловщине
В Орле временно перекроют улицу Васильевскую
В Орле активисты вновь затронули вопрос оборудования спуска на набережную Орлика
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
87-летняя пенсионерка угодила под колеса авто в Орле
В Орле ко Дню Победы готовят сквер Танкистов
В Орле мотоциклист 'догнал' внедорожник