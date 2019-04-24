«Это, девушки, война!»: на орловской сцене показали драму о любви, предательстве и расплате
Во вторник, 23 апреля, в заключительный день фестиваля зрители орловского театра для детей и молодежи «Свободное пространство» смогли увидеть постановку по пьесе Тараса Дрозда «Это, девушки, война» в исполнении актеров театра драмы и комедии «ФЭСТ» (Мытищи).
На сцене четыре кровати, четыре гимнастерки, четыре куска хлеба, четыре девушки-связистки, четыре судьбы. Гаснет свет, раздается звук радиограммы, волнение охватывает зрителей.
Война. Для чувств нет времени. Но как же хочется любви, как же хочется жить! Наташа, Люда, Тося, Валентина – все они мечтают быть просто слабыми женщинами, но их долг быть солдатами, выполнять приказы.
Приказ не разрешает сочувствияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Нельзя распускать языки. Идет война, - как заклинание повторяет Валентина, старшая по званию.
Перед зрителем драма. Люда – верующая, хотя и вступила в комсомол, Тося – тайком встречается с женатым командиром, Наташа – ветреная девочка, влюбленная в радиограммы неизвестного разведчика. Разве это достойный образ бойцов?
Остается только разумная Валентина. Что выберет она - поддержать подруг или донести на них? Быть девушкой или солдатом?
Война. Для чувств нет времениФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Репродуктор отсчитывает дни, на сцене с каждым разом становится все меньше кроватей. Сначала – Тося, потом – Люда.
Приказ не разрешает сочувствия. Но расплата уже близко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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