СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-24T10:55:08+03:00

Более 300 нарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, пресекли полицейские в 2018-м на Орловщине Фото: Архив "КП"

По данным сотрудников полиции, было изъято более 1,822 декалитра алкогольной продукции

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В Орле прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Участие в нем приняли члены регионального Правительства, руководители органов исполнительной власти и представители правоохранительных органов.

По информации УМВД по Орловской области, в 2018 году участковые проверили более 3 тысяч мест незаконной продажи алкоголя. Сотрудникам полиции удалось пресечь более 13 тысяч случаев распития спиртных напитков в общественных местах. Также стражи порядка в минувшем году зафиксировали более 300 правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя. Они изъяли более 1,822 декалитра алкогольной продукции.

По итогам заседания региональному Департаменту здравоохранения дано особое поручение. Ведомству необходимо проработать вопрос о создании учреждения по временному содержанию и вытрезвлению лиц, доставленных в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU