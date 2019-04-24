В Орле временно перекроют улицу Васильевскую
Госавтоинспекция вводит ограничения в связи с проведением Крестных ходов
В Орле временно перекроют улицу ВасильевскуюФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле временно перекроют улицу Васильевскую. Такие ограничения вводит орловская Госавтоинспекция.
- С 18:30 до 18:45 26 апреля, а также с 23:55 27 апреля до 00:15 28 апреля запрещено движение транспортных средств на улице Васильевской от улицы 2-ой Посадской до улицы Панчука, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Временные ограничения будут действовать всвязи с проведением Крестных ходов вокруг Троице-Васильевского храма.
ИСТОЧНИК KP.RU