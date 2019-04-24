СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-24T10:53:06+03:00

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В Орле временно перекроют улицу Васильевскую. Такие ограничения вводит орловская Госавтоинспекция.

- С 18:30 до 18:45 26 апреля, а также с 23:55 27 апреля до 00:15 28 апреля запрещено движение транспортных средств на улице Васильевской от улицы 2-ой Посадской до улицы Панчука, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Временные ограничения будут действовать всвязи с проведением Крестных ходов вокруг Троице-Васильевского храма.

ИСТОЧНИК KP.RU