2019-04-23T15:58:45+03:00
Общество

В 2019-м орловцы закружат Троицкие хороводы на новой площадке

На этот раз праздник состоится в селе Льгов Хотынецкого района
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В 2019-м орловцы закружат Троицкие хороводы на новой площадкеВ 2019-м орловцы закружат Троицкие хороводы на новой площадкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В 2019-м орловцы закружат Троицкие хороводы на новой площадке. Международный фольклорный праздник состоится 16 июня в селе Льгов Хотынецкого района. На празднество в Национальный парк «Орловское Полесье» приедут лучшие коллективы Орловской области, близлежащих областей и зарубежья.

- Для гостей предусмотрена большая зона парковки, а также интерактивные зоны для зрителей и участников всех возрастов, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

Так, на новой площадке будут поляна хороводов, традиций и обрядов, «Сказочное Лукоморье» для детей, зона казачьей культуры, инсталляции «Старинная русская деревня», «Ремесленный посад» с народными промыслами, ремеслами и историческими реконструкциями, спортивная зона «Молодецкие забавы» и разнообразные арт-объекты. Кроме того, участники праздника увидят показательные выступления воспитанников конно-спортивной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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