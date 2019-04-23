Праздник «Юного пешехода» справили в Орле школьники

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-23T14:37:21+03:00

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Праздник «Юного пешехода» справили в Орлеученики начальных классов школы № 51. Более двухсот школьников в рамках масштабного профилактического мероприятия закрепили знания ПДД.

Детям показали красочный театрализованный спектакль, где главные персонажи нуждались в знаниях правил дорожного движения. Им на помощь поспешили ученики младших классов. Уроки ПДД героям спектакля необходимо было пройти на каждой автобусной остановке. Школьники подготовили игровые сценки, песни, танцы и викторины.

- Поучаствовав в мероприятии, дети смогли повторить правила безопасного поведения на дороге, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU