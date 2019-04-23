Праздник «Юного пешехода» справили в Орле школьники
Праздник «Юного пешехода» справили в Орлеученики начальных классов школы № 51. Более двухсот школьников в рамках масштабного профилактического мероприятия закрепили знания ПДД.
Детям показали красочный театрализованный спектакль, где главные персонажи нуждались в знаниях правил дорожного движения. Им на помощь поспешили ученики младших классов. Уроки ПДД героям спектакля необходимо было пройти на каждой автобусной остановке. Школьники подготовили игровые сценки, песни, танцы и викторины.
- Поучаствовав в мероприятии, дети смогли повторить правила безопасного поведения на дороге, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU