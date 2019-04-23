2019-04-23T12:48:38+03:00
Происшествия

На орловской трассе пожилая женщина погибла в пьяном ДТП

Водитель легковушки не справился с управлением, машина улетела в кювет
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места происшествия: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской областиФото с места происшествия: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
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Сегодня утром, 23 апреля, на трассе в Орловской области случилось ДТП с летальным исходом. Легковая иномарка улетела в кювет, пожилая женщина погибла на месте. Предварительно установлено, что водитель был пьян.

Дорожно-транспортное происшествие случилось произошло на автодороге «Хомутово - Красная Заря». Мужчина подшофе сел за руль иномарки и мчался по трассе. С управлением он не справился.

- Предварительно установлено, что водитель, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло» в состоянии алкогольного опьянения, допустил опрокидывание транспортного средства, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сам лихач не пострадал.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ОГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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