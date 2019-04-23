2019-04-23T12:39:40+03:00
Спорт

Орловчанки одержали победу в Первенстве России по мини-футболу

Команда «ОрелГУ-2-Русичи» обошла всех на соревнованиях среди женских сборных
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото Ассоцииации мини-футбола России: amfr.ruФото Ассоцииации мини-футбола России: amfr.ru
Изменить размер текста:

Всероссийский финал Первенства России по мини-футболу, который завершился 22 апреля, стал знаковым для орловских спортсменок. Орловская команда «ОрелГУ-2-Русичи» обошла всех на соревнованиях среди женских любительских команд по этому виду спорта.

В финале турнира встретились сильнейшие коллективы прошлого сезона: «ОрелГУ-2-Русичи» и МосПолитех-2.

- В основное время выявить чемпиона сезона 2018/19 не получилось - 2:2. В дополнительное время орловчанки оказались точнее своих соперниц. Решающий гол забила Ирина Лутошкина. Этот мяч позволил команде повторить успех прошлого сезона и защитить чемпионский титул. Орловчанки победили со счетом 3:2, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

«КП» поздравляет девушек с заслуженной победой!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти полмиллиона рублей похитили мошенники у орловского пенсионера
В 2019-м орловцы закружат Троицкие хороводы на новой площадке
В Орловской области активизировались зараженные клещи
В Северном районе Орла пять подростков стоят на учете из-за употребления наркотиков
Праздник «Юного пешехода» справили в Орле школьники
«Пташки-Первоклашки»: 8-летняя орловчанка выиграла турнир по настольному теннису
В Орле молодые ученые продемонстрировали свои достижения на «Неделе науки»
Юные орловские авторы выступят на литературном фестивале «Прочти!»
На орловской трассе пожилая женщина погибла в пьяном ДТП
Мэр Орла отчитался о том, сколько заработал в 2018-м
Переход Орловщины на «цифру» идет в соответствии с графиком
Кладовую в многоквартирном доме Орла спасали от пожара огнеборцы
В Орле прохожие помогли задержать грабителя
В Орле раскрываемость наркопреступлений увеличилась почти на 66 %
Орловские активисты призвали чиновников завершить ямочный ремонт дорог
На Орловщине полыхала иномарка «Шкода»
В Орле отопительный период для многоквартирных домов закончится 24 апреля
Под Орлом дважды за сутки спасатели обезвреживали военные снаряды