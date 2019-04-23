Орловчанки одержали победу в Первенстве России по мини-футболу

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-23T12:39:40+03:00

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Всероссийский финал Первенства России по мини-футболу, который завершился 22 апреля, стал знаковым для орловских спортсменок. Орловская команда «ОрелГУ-2-Русичи» обошла всех на соревнованиях среди женских любительских команд по этому виду спорта.

В финале турнира встретились сильнейшие коллективы прошлого сезона: «ОрелГУ-2-Русичи» и МосПолитех-2.

- В основное время выявить чемпиона сезона 2018/19 не получилось - 2:2. В дополнительное время орловчанки оказались точнее своих соперниц. Решающий гол забила Ирина Лутошкина. Этот мяч позволил команде повторить успех прошлого сезона и защитить чемпионский титул. Орловчанки победили со счетом 3:2, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

«КП» поздравляет девушек с заслуженной победой!

ИСТОЧНИК KP.RU