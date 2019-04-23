2019-04-23T12:25:02+03:00
Общество

Мэр Орла отчитался о том, сколько заработал в 2018-м

Опубликована декларация о доходах Василия Новикова и сведения о имеющейся собственности
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Мэр Орла отчитался о доходах за 2018-й год. Сведения о том, сколько заработал Василий Новиков, его замы, а также депутаты, появились на официальном сайте горсовета.

Согласно официальной декларации, мэр в прошлом году заработал 2 миллиона 351 тысячу рублей. В прошлом году официальный заработок Федора Новикова составлял 2 миллиона 322 тысячи рублей, то есть «разбогател» за год он ненамного.

Что касается собственности, то градоначальник владеет земельным участком площадью в почти 2 тысячи квадратных метров, жилым домом на 55 квадратов, несколькими квартирами, максимальная площадь самой большой из которых почти 130 квадратов, внедорожниками Range Rover Sport и Nissan X-Trail, а также автоприцепом.

Со сведениями о доходах депутатов горсовета можно познакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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