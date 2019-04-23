2019-04-23T10:53:17+03:00
Происшествия

На Орловщине полыхала иномарка «Шкода»

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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На Орловщине полыхала иномарка «Шкода». ЧП произошло утром понедельника, 22 апреля, в поселке Покровский Троснянского района.

- В результате пожара автомобиль «Шкода Октавия» выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 117 раз, из них – 107 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора и десять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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