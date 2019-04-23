2019-04-23T10:50:40+03:00
Общество

В Орле отопительный период для многоквартирных домов закончится 24 апреля

Социальные объекты будут отапливаться до особого распоряжения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле отопительный период для многоквартирных домов закончится 24 апреляВ Орле отопительный период для многоквартирных домов закончится 24 апреляФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле отопительный период для многоквартирных домов закончится 24 апреля. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Муромский.

- Больницы, школы, детские сады продолжат отапливаться до особого распоряжения. Так как более 60% домов подпитываются от Орловской ТЭЦ, полное отключение многоквартирных домов от теплоносителя может занять несколько дней, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Напомним, по Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, отопление может быть отключено с наступлением среднесуточной температуры выше 8 градусов Цельсия в течение пяти суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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