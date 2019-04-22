2019-04-22T16:37:48+03:00
Политика

Орловскому Облсовету исполнилось 25 лет

Парламентарии принимают поздравления
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Орловский Областной совет народных депутатов отмечает 25-й день рождения. Парламентарии принимают поздравления.

В честь этого события, а также дня Российского парламентаризма, сегодня, 22 апреля, в Орле состоялся торжественный митинг. Участники его возложили цветы к памятнику председателю I Государственной Думы Российской империи, уроженцу Орловской губернии Сергею Муромцеву.

- За четверть века усилиями депутатов всех созывов, в тесном сотрудничестве с региональной исполнительной властью и федеральными структурами сформирована современная законодательная база региона. Разработаны ключевые законы для стабильного развития экономики и социальной сферы области, повышения качества и уровня жизни орловцев. Искренне благодарю представителей всех фракций областного Совета за готовность и стремление работать вместе, независимо от политических предпочтений, - поздравил народных избранников глава региона Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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