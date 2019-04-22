Из Орла в Мценск пойдут дополнительные электрички

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-22T14:08:30+03:00

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Дополнительные электрички пустят из Орла во Мценск на этой неделе. Курсировать они начнут с 25 апреля.

Два дополнительных электропоезда появятся из-за наступившего дачного сезона – для удобства дачников.

- Электропоезд №6324 будет отправляться из Орла в 13.32, в Мценск прибудет в 14.35. Из Мценска электропоезд №6323 отправится в 15.20, а в Орел прибудет в 16.24, - сообщили в пресс-службе МЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU