2019-04-22T13:56:14+03:00
Общество

Парад мотоциклистов пройдет в Орле в честь открытия сезона

Колонна мотолюбителей проедет по городу 1 мая
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Парад мотоциклистов пройдет в Орле в честь открытия сезонаПарад мотоциклистов пройдет в Орле в честь открытия сезонаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Парад мотоциклистов пройдет в Орле в честь открытия сезона. Колонна мотолюбителей проедет по городу 1 мая.

Так, общий сбор водителей двухколесных состоится в 14 часов на улице Максима Горького в районе домов № 37, № 39 и № 4. На центральную площадь колонна выедет в 14:15. Торжественное открытие пройдет часом позже, затем колонна отправится в парадное движение через улицу Горького, Герцинский мост, улицы Московскую, Комсомольскую, Кромскую до аэродрома «Южный». В конечную точку мотолюбители прибудут в 16:15.

- После 17 часов участников мероприятия ждут показательное выступление спортсменов мотоклуба «GreWMotory», конкурсы «Русская сотка» и «Мотоджимхана», конкурс от ГИБДД. Завершится день награждением победителей и выступлением группы «Мистер-Твистер», - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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