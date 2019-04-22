СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-22T12:56:34+03:00

С начала 2019 года на Орловщине произошло 5 ДТП с участием мототранспорта Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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С начала 2019 года на территории Орловской области произошло 5 ДТП с участием мототранспорта. В результате таких аварий три человека получили травмы, один погиб. В нескольких случаях управляли мотоциклами несовершеннолетние.

- Половина таких ДТП происходит по вине водителей двухколесных транспортных средств. Нередко у них нет ни водительских удостоверений, ни регистрационных документов. Без опыта вождения они представляют угрозу для безопасности дорожного движения, - пояснили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Ввиду этого инспекторы встретились с орловскими студентами и напомнили им о правилах управления мототранспортом. Молодым людям показали тематические видеофильмы и разобрали с ними дорожные ситуации и происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU