С начала 2019 года на Орловщине произошло 5 ДТП с участием мототранспорта
С начала 2019 года на территории Орловской области произошло 5 ДТП с участием мототранспорта. В результате таких аварий три человека получили травмы, один погиб. В нескольких случаях управляли мотоциклами несовершеннолетние.
- Половина таких ДТП происходит по вине водителей двухколесных транспортных средств. Нередко у них нет ни водительских удостоверений, ни регистрационных документов. Без опыта вождения они представляют угрозу для безопасности дорожного движения, - пояснили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Ввиду этого инспекторы встретились с орловскими студентами и напомнили им о правилах управления мототранспортом. Молодым людям показали тематические видеофильмы и разобрали с ними дорожные ситуации и происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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