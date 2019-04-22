Из-за поджога сухой травы под Орлом сгорел жилой дом
В ЧП обошлось без пострадавших
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские спасатели продолжают нести службу в усиленном режиме: из-за поджога сухой травы количество возгораний увеличилось. Так, в минувшие выходные под Орлом огонь с горящего сухостоя перекинулся на жилой дом.
ЧП случилось в деревне Вязки.
- В результате пожара выгорела деревянная веранда, пристроенная к дому, на площади двенадцать квадратных метров, кровля дома и веранды выгорела на площади 42 квадратных метров, - рассказали «Комсомолке» о пожаре в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба устанавливается, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU