В Орле отдадут дань памяти жертв Чернобыльской катастрофы
26 апреля в городе состоится митинг
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле состоится митинг-дань память жертвам радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он пройдет 26 апреля, в день 33-й годовщины тех событий.
Митинг, традиционно, пройдет в сквере героев-чернобыльцев на пересечении улиц Октябрьской и Красноармейской.
- Почтить память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, выразить слова благодарности ныне живущим героям 26 апреля придут первые лица Орла и Орловской области, представители общественных и ветеранских организаций, студенты, школьники, жители и гости города, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
Начало в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU