2019-04-22T12:27:01+03:00
Общество

В Орле отдадут дань памяти жертв Чернобыльской катастрофы

26 апреля в городе состоится митинг
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле состоится митинг-дань память жертвам радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он пройдет 26 апреля, в день 33-й годовщины тех событий.

Митинг, традиционно, пройдет в сквере героев-чернобыльцев на пересечении улиц Октябрьской и Красноармейской.

- Почтить память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, выразить слова благодарности ныне живущим героям 26 апреля придут первые лица Орла и Орловской области, представители общественных и ветеранских организаций, студенты, школьники, жители и гости города, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Международный фестиваль православной культуры и народного искусства пройдет на Орловщине
Орловскому Облсовету исполнилось 25 лет
В Орле дольщики устроили пикет у стен обладминистрации
«Дорога Победы»: орловцев приглашают в 45-километровый велопробег
Скверы и парки в Орле обработают от клещей
Митрополит Тихон встретился с главным полицейским Орловщины
Из Орла в Мценск пойдут дополнительные электрички
Парад мотоциклистов пройдет в Орле в честь открытия сезона
Юные орловцы смастерят поделки для конкурса «Полицейский Дядя Степа»
Несколько дачных домиков обчистил 47-летний орловец
С начала 2019 года на Орловщине произошло 5 ДТП с участием мототранспорта
Из-за поджога сухой травы под Орлом сгорел жилой дом
В Орле откроется новая выставка «Про разное»
Где орловцам получить Георгиевские ленточки