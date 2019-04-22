В Орле отдадут дань памяти жертв Чернобыльской катастрофы

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-22T12:27:01+03:00

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В Орле состоится митинг-дань память жертвам радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он пройдет 26 апреля, в день 33-й годовщины тех событий.

Митинг, традиционно, пройдет в сквере героев-чернобыльцев на пересечении улиц Октябрьской и Красноармейской.

- Почтить память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, выразить слова благодарности ныне живущим героям 26 апреля придут первые лица Орла и Орловской области, представители общественных и ветеранских организаций, студенты, школьники, жители и гости города, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU