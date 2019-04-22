СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-22T12:18:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 25 апреля, в Орле откроется новая выставка «Про разное». В экспозиции участвуют работы керамиста Людмилы Капитоновой.

Член Союза художников России с 2016 года, девушка закончила Орловскую школу искусств и ремесел, училась на художественно-графическом факультете ОГУ. После полученного образования работала преподавателем по керамике. За недолгую творческую карьеру Людмила Капитонова принимала участие в орловских и московских выставках, во Всероссийском молодежном форуме «Таврида – 2015».

Выставку керамики, графики, мозаики, батика можно посмотреть в Орловском краеведческом музее по адресу: улица Гостиная, 2.

Открытие экспозиции запланировано на 15 часов.

Категория 6 +

ИСТОЧНИК KP.RU