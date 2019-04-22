2019-04-22T12:18:21+03:00
Общество

В Орле откроется новая выставка «Про разное»

В экспозиции участвуют работы керамиста Людмилы Капитоновой
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В четверг, 25 апреля, в Орле откроется новая выставка «Про разное». В экспозиции участвуют работы керамиста Людмилы Капитоновой.

Член Союза художников России с 2016 года, девушка закончила Орловскую школу искусств и ремесел, училась на художественно-графическом факультете ОГУ. После полученного образования работала преподавателем по керамике. За недолгую творческую карьеру Людмила Капитонова принимала участие в орловских и московских выставках, во Всероссийском молодежном форуме «Таврида – 2015».

Выставку керамики, графики, мозаики, батика можно посмотреть в Орловском краеведческом музее по адресу: улица Гостиная, 2.

Открытие экспозиции запланировано на 15 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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