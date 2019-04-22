2019-04-22T12:14:21+03:00
Общество

Где орловцам получить Георгиевские ленточки

Символ победы и героизма горожанам будут вручать до 9 мая
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 22 апреля, в Орле стартует акция «Георгиевская ленточка». В ее рамках горожанам и гостям облцентра вручат ленточки – символ победы и героизма. Мы публикуем список мест, в которых можно его получить.

В Заводском районе в сквере у памятника героям-комсомольцам Орловщины, в Советском в сквере Гуртьева, в Железнодорожном в сквере Танкистов, а в Северном районе ленточки раздадут на площади возле КДЦ «Металлург». Получить ленточки можно по будням с 17.00 до 18.00.

- Участниками традиционной акции станут воспитанники городского центра «Десантник», активисты военно-патриотического клуба «Морпехи», студенты Орловского технологического техникума. Они будут рассказывать жителям и гостям города о событиях Великой Отечественной войны и раздавать ленточки, - рассказали «КП» об акции в пресс-службе администрации Орла.

Всего планируется раздать около 25 тысяч лент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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