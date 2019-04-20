Орловские активисты привали Фонд капремонта прояснить ситуацию с ремонтом крыши дома в селе Знаменское

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-20T16:37:45+03:00

После проведенных общественниками рейдов и направленных обращений властям ремонт кровли до сих пор не начат

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Орловские активисты привали Фонд капремонта прояснить ситуацию с ремонтом крыши двухэтажного дома № 9 на улице Мира в селе Знаменское. После проведенных общественниками рейдов и направленных обращений властям ремонт кровли до сих пор не начат.

- Первый выезд на место мы провели в октябре 2018 года. Жители показали кровлю дома, состояние подъездов, стен своих квартир и постоянно сырых потолков. Из-за сырости отслаивается штукатурка, портятся оби, мебель и образовывается плесень, - рассказали «КП» общественники.

По данным активистов, крыша дома протекает с 2013 года. Капитальный ремонт здесь провели в 2012 году. В перечень работ кровельные работы включены не были.

ИСТОЧНИК KP.RU