«Возьми ребенка за руку»: в Орле сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-20T15:47:37+03:00

Вместе с работниками детского сада и родителями стражи порядка напомнили орловцам о соблюдении правил перехода проезжей части

Изменить размер текста: A A

В Орле сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию. Вместе с работниками детского сада № 95 и родителями стражи порядка напомнили орловцам о соблюдении правил перехода проезжей части.

Акцию провели на близлежащих пешеходных переходах, где проходят маршруты каждого ребенка с родителями в детский сад. С помощью трафарета белой краской участники нарисовали на асфальте слоган «Возьми ребенка за руку!».

- Родительский патруль с инспектором встречал родителей у ворот детского сада, чтобы удостовериться в безопасной перевозке малышей. Все дети находились в специальных детских удерживающих устройствах, которые соответствовали весу, росту ребенка и были пристегнуты ремнями безопасности, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В заключение мероприятия родители посмотрели поучающие видеоролики.

ИСТОЧНИК KP.RU