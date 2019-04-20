СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-20T15:45:18+03:00

На эти цели городской бюджет выделит более 156 миллионов рублей

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В Орле расселят 20 аварийных домов в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Такие планы озвучили чиновники 18 апреля на заседании комитета по строительству, перспективному развитию города.

Сейчас нерасселенными остаются более 160 домов, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 1 января 2012 года. В соответствии с региональной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, предполагается расселение 127 многоквартирных домов. В них проживает 3229 человек.

На осуществление программы до 2025 года предусмотрен 1,378 миллиард рублей. В 2019 на эти цели городской бюджет выделит более 156 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU