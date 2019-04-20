2019-04-20T15:23:04+03:00
Общество

В Орле активисты вышли на уборку Тургеневского бережка

В памятном месте трудились более 70 человек
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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В Орле активисты вышли на уборку Тургеневского бережка 18 апреля в Международный день памятников и исторических мест. В памятном месте трудились более 70 человек.

- Тургеневский бережок имеет непосредственную связь с детством Ивана Тургенева. Поэтому мы стараемся, чтобы памятное место находилось в хорошем состоянии. В 2017 году нам удалось добиться оборудования смотровой площадки на верхней части Тургеневского бережка. По нашей инициативе администрация Орла расчистила вид на реку Оку от кустарников, - сообщили «КП» общественники.

На субботнике участники собрали мусор и погрузили его на предоставленный администрацией Орла автотранспорт. В общей сложности общественники собрали около ста мешков с мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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