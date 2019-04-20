Около 40 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Орле полицейские и студенты
«Рекламу смерти» стражи порядка побороли в Северном районе города
Около 40 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Орле полицейские и студентыФото: Архив "КП"
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Около 40 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Орле полицейские и студенты. «Рекламу смерти», нанесенную на зданиях и сооружениях, стражи порядка побороли в Северном районе города.
- Студенты-волонтеры состоят в Объединении малой академии социальных инициатив, одним из направлений работы которого является борьба с незаконным оборотов наркотиков, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Бороться с незаконным оборотом наркотиков сотрудники полиции и общественники будут и в других районах города.
ИСТОЧНИК KP.RU