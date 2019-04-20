СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-20T14:51:49+03:00

Около 40 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Орле полицейские и студенты Фото: Архив "КП"

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Около 40 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Орле полицейские и студенты. «Рекламу смерти», нанесенную на зданиях и сооружениях, стражи порядка побороли в Северном районе города.

- Студенты-волонтеры состоят в Объединении малой академии социальных инициатив, одним из направлений работы которого является борьба с незаконным оборотов наркотиков, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Бороться с незаконным оборотом наркотиков сотрудники полиции и общественники будут и в других районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU