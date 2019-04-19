Временной лимит продажи алкоголя в Орле могут увеличить

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-19T11:55:28+03:00

С 10 утра до 8, с 21 часа вечера до 23 часов

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В Орле на заседании Областного совета обсуждалась тема продажи спиртных напитков в регионе. В том числе, речь зашла об увеличении времени, в которое можно в магазинах приобрести алкоголь.

Сейчас в регионе купить спиртные напитки можно не раньше 10 утра и не позже 21 часа вечера. Как сообщили руководитель Департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин, в 2018 году в регионе зарегистрировано 35 случаев нарушение закона о реализации алкоголя. Каждый рассматривался отдельно. В 21 из них имели место быть технические ошибки системы ЕГАИС, 14 же подтвердились. Недобросовестных продавцов оштрафовали.

Однако орловские предприниматели к времени продажи спиртного относятся неоднозначно. Так как кассовые аппараты производят в столичных регионах, то и настроены они по действующим ограничениям в Москве и Санкт-Петербурге. В Орле, чтобы задать собственные параметры, приходится обращаться к программистам.

Также поднимался вопрос возросшего числа так называемых «кафе» и «баров», которые, по факту реализуют спиртное круглосуточно. В ближайшее время депутаты возьмутся за детальное обсуждение вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU