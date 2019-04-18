В Орле продавцов сигарет оштрафовали на 300 тысяч

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-18T15:43:17+03:00

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В Орле продавцов сигарет оштрафовали больше чем на 300 тысяч рублей. Причина таких санкций - нарушения при реализации табачной продукции.

Очередную проверку продавцам табака устроил Роспотребнадзор. Всего ведомство провело 51 инспекцию. Результат контрольно-надзорных мероприятий таков: 68 разных нарушений. В их числе продажа сигарет менее чем в ста метрах от школ, несоблюдение требований к закону о запрете курения, реклама стимулирующая к покупке табака и подобные.

- За выявленные нарушения антитабачного законодательства к административной ответственности привлечено 87 виновных лиц в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 327 тысяч рублей. По решению суда конфисковано 42 партии табачной продукции в количестве 3466 пачек на сумму 173,5 тысячи рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU