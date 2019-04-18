Бессмертный полк пройдет по улицам Орла в День Победы
Шествие начнется с площади Ленина
Состоится шествие во всех районах областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орел и его жители в День Победы традиционно присоединятся к Всероссийской акции «Бессмертный полк». Шествие состоится 9 мая, старт – в 12.30 с площади Ленина.
Пройдут тысячи горожан, у каждого из которых будет в руках портрет родственника воевавшего на фронтах Великой Отечественной, по улицам Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Гостиной, Красному мосту до сквера Танкистов.
С каждый годом такая акция памяти набирает все больший интерес. Так, в 2018-м в ней поучаствовало около 50 тысяч орловцев. Состоится шествие во всех районах области.
КОГДА, ГДЕ?
9 мая, в 12.00
Пл. Ленина
ИСТОЧНИК KP.RU