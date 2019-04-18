2019-04-18T14:20:58+03:00
Общество

Бессмертный полк пройдет по улицам Орла в День Победы

Шествие начнется с площади Ленина
Ольга СУПОНЕВА
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Состоится шествие во всех районах областиСостоится шествие во всех районах областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орел и его жители в День Победы традиционно присоединятся к Всероссийской акции «Бессмертный полк». Шествие состоится 9 мая, старт – в 12.30 с площади Ленина.

Пройдут тысячи горожан, у каждого из которых будет в руках портрет родственника воевавшего на фронтах Великой Отечественной, по улицам Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Гостиной, Красному мосту до сквера Танкистов.

С каждый годом такая акция памяти набирает все больший интерес. Так, в 2018-м в ней поучаствовало около 50 тысяч орловцев. Состоится шествие во всех районах области.

КОГДА, ГДЕ?

9 мая, в 12.00

Пл. Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU

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