Два человека погибли на рабочих местах в Орловской области

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-17T10:25:14+03:00

Всего на производстве с начала года произошел 41 несчастный случай

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В Орловской области с начала 2019 года на производстве произошел 41 несчастный случай. Два человека погибли.

Один из трагических случаев произошел в Свердловском районе региона в конце февраля. 52-летний грузчик выпил на рабочем месте. Мужчина разгружал товар из фургона. В очередной раз, подойдя к краю, он не удержал равновесие и полетел вниз головой. Спасти его не удалось.

- Мужчина потерял равновесие и упал головой вниз, разбив голову. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть грузчика, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального отделения ФСС РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU