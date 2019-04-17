Чиновники: в Орле стало меньше контейнерных площадок с перенакоплением мусора

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-17T10:20:00+03:00

По информации властей, сегодня таких территорий не более 27 в Железнодорожном районе города

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О положительной динамике в устранении перенакопления мусора на контейнерных площадках говорили чиновники на минувшем рабочем совещании главы администрации Орла Александра Муромского. Таких мест, по информации властей, в Железнодорожном районе города стало гораздо меньше.

- Если месяц тому назад перенакопление было зарегистрировано на 50 контейнерных площадках, то сегодня это не более 22-27 мест. Причину изменений в том, что ООО «ЭкоТекСити» стал привлекать не только специализированные мусоровозы, но и самосвалы, куда проще загружать крупногабаритный мусор, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

В свою очередь, в Северном районе с наступлением дачного сезона количество мусора увеличилось троекратно. Эта проблема, пообещали чиновники, будет решена дооборудованием пяти наиболее проблемных площадок дополнительными контейнерами. Для Заводского района планируется закупить еще несколько единиц мусороуборочной техники, чтобы увеличить периодичность вывоза.

ИСТОЧНИК KP.RU