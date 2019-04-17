В Ливнах двое рабочих выпали из люльки крана

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-17T10:15:55+03:00

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В городе Ливны Орлвоской области двое мужчин выпали из люльки крана на работе. 55-летний слесарь и его 33-летний напарник получили травмы.

Все случилось в прошлом месяце. Мужчины были на работе и устанавливали подвес при помощи подъемного крана. Когда они стали спускаться, люлька задела подкрановый путь и резко покачнулась. Рабочие выпали из нее.

- 55-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом пятки и множественные ушибы тела, а его напарник – ушиб и межтканевую гематому правого бедра, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального отделения ФСС России.

В ФСС орловцам напоминают, что если на работе получена травма, то можно рассчитывать на помощь Фонда соцстраха и выплату компенсации.

Всего с начала года в Орловской области произошел 41 несчастный случай на производстве. Среди них 37 случаев – легких, 2 – тяжелых и 2 – смертельных.

ИСТОЧНИК KP.RU