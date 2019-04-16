СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-16T15:16:37+03:00

Мужчина похитил мобильные телефоны и попытался сбыть их на рынке

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Двоих орловцев ночью в общежитии обчистил неизвестный. С заявлением о краже сотовых телефонов они обратились к стражам порядка. Молодые люди пояснили правоохранителям, что забыли запереть на ночь дверь. Вор проник в комнату, пока они спали.

Полицейские выехали на место преступления и опросили возможных свидетелей. В результате розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого на территории Центрального рынка. Там 26-летний мужчина собирался продать похищенные гаджеты.

- По факту кражи в отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Мужчина признался в содеянном. Телефоны изъяли. Ведется следствие. Орловец заключен под стражу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU