Орловцев атакуют клещи

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-15T14:02:38+03:00

Если насекомое присосалось, то его обязательно нужно сдать на исследование – клещ может быть заражен боррелиями

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В Орловской области наблюдается активность клещей. В больницы обратилось уже 12 человек, специалисты настаивают: если насекомое присосалось к вам, обязательно нужно сдать его на исследование.

Из 12 пострадавших от кровососущих - семеро детей. И хотя обращаемость по поводу присасывания клещей ниже среднемноголетних данных, из заболеваний, передаваемых с их укусом, на территории области регистрируется клещевой боррелиоз.

- Прием эктопаразитов для проведения лабораторных исследований проводится ежедневно, включая выходные и праздничные дни, с 09.00 до 18.00 по адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Карачевская, д.56«а» (телефон - 8(486) 2 77-09-36 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области" ), - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Есть лаборатории и в других населенных пунктах области. Адреса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU