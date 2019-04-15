Орловцы написали Тотальный диктант-2019

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-15T12:35:02+03:00

В этом году проверить свои знания русского языка решились 200 человек

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В субботу, 13 апреля, Орел в восьмой раз присоединился к международной акции «Тотальный диктант». Его главной площадкой традиционно стала Областная библиотека Бунина.

В этом году проверить свои знания русского языка решились 200 орловцев, среди которых как новички, так и настоящие «старожилы» Тотального диктанта.

Некоторые орловцы - уже "старожилы" акцииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Сегодня пишу Диктант в первый раз. Решил проверить свою грамотность, немного волнуюсь. Мне кажется, это прекрасная возможность узнать насколько хорошо мы владеем русским языком, - поделился с «Комсомолкой» Леонид Абросимов, один из участников акции.

А вот орловчанка Ольга Чиркина присоединилась к просветительской акции уже в пятый раз.

А кто-то в этом году решился проверить свои знания впервыеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Вчера даже была на подготовительных курсах «Русский по пятницам», чтобы повторить грамматику. Хочется в этот день быть вместе со всей страной и ощущать значимость русского языка во всем мире, - рассказала Ольга.

Текст Павла Басинского «Ловец душ» читала в этом году Наталья Меркурьева, первый проректор ОГИК, профессор кафедры русского языка и литературы. Как отметили участники, текст показался им достаточно легким.

Результаты станут известны 17 апреляФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Результаты диктанта станут известны 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU