Орловцы написали Тотальный диктант-2019
В субботу, 13 апреля, Орел в восьмой раз присоединился к международной акции «Тотальный диктант». Его главной площадкой традиционно стала Областная библиотека Бунина.
В этом году проверить свои знания русского языка решились 200 орловцев, среди которых как новички, так и настоящие «старожилы» Тотального диктанта.
Некоторые орловцы - уже "старожилы" акцииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Сегодня пишу Диктант в первый раз. Решил проверить свою грамотность, немного волнуюсь. Мне кажется, это прекрасная возможность узнать насколько хорошо мы владеем русским языком, - поделился с «Комсомолкой» Леонид Абросимов, один из участников акции.
А вот орловчанка Ольга Чиркина присоединилась к просветительской акции уже в пятый раз.
А кто-то в этом году решился проверить свои знания впервыеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Вчера даже была на подготовительных курсах «Русский по пятницам», чтобы повторить грамматику. Хочется в этот день быть вместе со всей страной и ощущать значимость русского языка во всем мире, - рассказала Ольга.
Текст Павла Басинского «Ловец душ» читала в этом году Наталья Меркурьева, первый проректор ОГИК, профессор кафедры русского языка и литературы. Как отметили участники, текст показался им достаточно легким.
Результаты станут известны 17 апреляФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Результаты диктанта станут известны 17 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU