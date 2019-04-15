Орловчанку осудили за кражу забытой индийским гражданином папки с документами

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-15T11:27:23+03:00

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Жительницу Орла осудили за кражу забытой индийским гражданином папки с документами. Дело было18 ноября 2017 года. В ближайшие дни индиец собирался лететь обратно на родину. Желая купить сувениры для родных, он отправился в «Ленту». С собой у индийского гостя была папка с паспортом, миграционной картой, временной орловской пропиской и билетами на самолет. В нее же мужчина положил свои сбережения в рублях, долларах и рупиях на общую сумму более 332 тысяч рублей.

Индиец остановился около стеллажа с техникой. В то время как он доставал электрический чайник, на одной из полок оставил свою ценную папку и, благополучно про нее забыв, ушел за покупками дальше. Опомнился мужчина только через 15-20 минут. Но папки на месте уже не было. Оказалось, ее заметила орловчанка, которая пришла в магазин с коляской и двумя маленькими детьми. Женщина спрятала папку в коляску и вышла с ней из магазина.

- Орловчанка не предприняла мер к возвращению собственнику его папки, не передала ее сотрудникам гипермаркета, тем самым тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитила чужое имущество. Похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсуда.

Решением суда орловчанку не лишили свободы. В целях исправления и предупреждения совершения женщиной новых преступлений, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU