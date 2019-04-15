СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-15T11:13:03+03:00

В честь своего вступления на кафедру он возглавил благодарственный молебен

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На Орловщине начал служение Архиепископ Тихон. Торжественная встреча нового главы Орловской епархии состоялась в Ахтырском кафедральном соборе Орла 13 апреля. В честь своего вступления на кафедру он возглавил благодарственный молебен.

- Владыка поблагодарил паству за теплый прием, отметив, что Орловская земля является настоящей святыней, которую необходимо беречь, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

Архиепископ Тихон призвал верующих поддерживать друг друга молитвой и жить в христианской любви.

ИСТОЧНИК KP.RU