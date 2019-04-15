СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-15T11:10:13+03:00

В Орле вор-рецидивист вновь попался на краже колес Фото: Архив "КП"

Резину мужчина снял с припаркованной в Советском районе иномарки

Изменить размер текста: A A

Владелица иномарки обратилась к орловским полицейским с заявлением о краже колес. Машину женщина припарковала возле одного из жилых домов в Советском районе Орла. Пропажу орловчанка обнаружила утром.

- По факту кражи возбудили уголовное дело. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 55-летний местный житель, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Свою вину мужчина признал. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас орловец находится под подпиской о невыезде. Похищенные колеса изъяты. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU