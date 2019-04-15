2019-04-15T11:10:13+03:00
Происшествия

В Орле вор-рецидивист вновь попался на краже колес

Резину мужчина снял с припаркованной в Советском районе иномарки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле вор-рецидивист вновь попался на краже колесВ Орле вор-рецидивист вновь попался на краже колесФото: Архив "КП"
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Владелица иномарки обратилась к орловским полицейским с заявлением о краже колес. Машину женщина припарковала возле одного из жилых домов в Советском районе Орла. Пропажу орловчанка обнаружила утром.

- По факту кражи возбудили уголовное дело. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 55-летний местный житель, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Свою вину мужчина признал. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас орловец находится под подпиской о невыезде. Похищенные колеса изъяты. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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