В Орле вор-рецидивист вновь попался на краже колес
Резину мужчина снял с припаркованной в Советском районе иномарки
В Орле вор-рецидивист вновь попался на краже колесФото: Архив "КП"
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Владелица иномарки обратилась к орловским полицейским с заявлением о краже колес. Машину женщина припарковала возле одного из жилых домов в Советском районе Орла. Пропажу орловчанка обнаружила утром.
- По факту кражи возбудили уголовное дело. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 55-летний местный житель, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Свою вину мужчина признал. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас орловец находится под подпиской о невыезде. Похищенные колеса изъяты. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU