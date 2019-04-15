В Орле активисты провели для молодежи экскурсию по пожарной части

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-15T10:50:23+03:00

Школьников познакомили с работой дежурных караулов, пожарным снаряжением и напомнили им о правилах пожарной безопасности

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В Орле команда «Молодежки ОНФ» провела для школьников акцию по профилактике пожарной безопасности. Экскурсия прошла на территории пожарно-спасательной части № 2 по охране Северного района города.

Школьников познакомили с работой дежурных караулов, пожарным снаряжением, оборудованием и напомнили о правилах пожарной безопасности. Сотрудники пожарной охраны на собственном примере показали порядок надевания боевой одежды, продемонстрировали способы и правила работы в не пригодной для дыхания среде, рассказали об основах альпинистской подготовки пожарных.

- На втором этапе акции школьники познакомились с пожарной техникой и работой систем пожаротушения, которые установлены на пожарные машины. В завершение встречи сотрудники пожарной охраны напомнили учащимся о соблюдении правил пожарной безопасности в весенний период при выезде за город, - рассказали «КП» активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU