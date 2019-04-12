Пришкольные лагеря в Орле начнут работу с 1 июня
В Орле с 1 июня начнут работу летние пришкольные лагеря. Всего в городе их будет работать 43.
По планам, отдохнут в лагерях при школах больше чем 6 с половиной тысяч детей, смена стандартная – 21 день. Мальчишек и девчонок ждет трехразовое питание (завтрак, обед, полдник), оплатят его из бюджета города на 70% и 30% добавят родители юных отдыхающих.
- Есть категории детей, питание которых будет осуществляться полностью за счет бюджета города. Это дети из многодетных семей, дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, обучающиеся в школах Орла и занимающиеся по адаптированной общеобразовательной программе, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Администрации Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU