Пришкольные лагеря в Орле начнут работу с 1 июня

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-12T11:36:05+03:00

Всего в городе их будет функционировать 43

Изменить размер текста: A A

В Орле с 1 июня начнут работу летние пришкольные лагеря. Всего в городе их будет работать 43.

По планам, отдохнут в лагерях при школах больше чем 6 с половиной тысяч детей, смена стандартная – 21 день. Мальчишек и девчонок ждет трехразовое питание (завтрак, обед, полдник), оплатят его из бюджета города на 70% и 30% добавят родители юных отдыхающих.

- Есть категории детей, питание которых будет осуществляться полностью за счет бюджета города. Это дети из многодетных семей, дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, обучающиеся в школах Орла и занимающиеся по адаптированной общеобразовательной программе, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU