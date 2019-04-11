Почти 3 миллиона рублей задолжают орловские дачники за электричество

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-11T09:10:46+03:00

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Орловские дачники начинают новый сезон с долгами за электроэнергию. На сегодняшний день задолженность составляет порядка 2 миллионов 800 тысяч рублей.

В числе злостных неплательщиков сразу несколько дачных коопреативов Орла и района.

- Больше всего долг у СНТ «Огонёк» (505 тыс. рублей), СНТ «Отдых» (390 тыс. рублей), СНТ «Вычислитель» (185 тыс. рублей), ДНТ «Саханка» (148 тыс. рублей), СНТ «Юбилейный» (94 тыс. рублей), - рассказала «Комсомолке» Мария Герасименко, ведущий специалист группы корпоративных коммуникаций и PR ООО «Орловский энергосбыт».

В числе же добросовестных садоводческих товариществ - относятся СНТ «Пламя», «Строитель» и «Успех».

ИСТОЧНИК KP.RU