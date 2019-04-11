Почти 3 миллиона рублей задолжают орловские дачники за электричество
Орловские дачники начинают новый сезон с долгами за электроэнергию. На сегодняшний день задолженность составляет порядка 2 миллионов 800 тысяч рублей.
В числе злостных неплательщиков сразу несколько дачных коопреативов Орла и района.
- Больше всего долг у СНТ «Огонёк» (505 тыс. рублей), СНТ «Отдых» (390 тыс. рублей), СНТ «Вычислитель» (185 тыс. рублей), ДНТ «Саханка» (148 тыс. рублей), СНТ «Юбилейный» (94 тыс. рублей), - рассказала «Комсомолке» Мария Герасименко, ведущий специалист группы корпоративных коммуникаций и PR ООО «Орловский энергосбыт».
В числе же добросовестных садоводческих товариществ - относятся СНТ «Пламя», «Строитель» и «Успех».
ИСТОЧНИК KP.RU