2019-04-10T14:04:28+03:00
Происшествия

Орловский пенсионер заплатил мошеннику «компенсацию» за медицинский аппарат

Пожилой мужчина сам перевел неизвестному 129 тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский пенсионер заплатил мошеннику «компенсацию» за медицинский аппаратОрловский пенсионер заплатил мошеннику «компенсацию» за медицинский аппаратФото: Архив "КП"
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Орловский пенсионер заплатил мошеннику «компенсацию» за медицинский аппарат. Пожилой мужчина сам перевел неизвестному через терминал 129 тысяч рублей. Затем мужчина обратился в полицию.

- По данному факту по статье 159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Полицейские занимаются розыском подозреваемого, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Устанавливаются все обстоятельства мошенничества, совершенного в отношении пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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