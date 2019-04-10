Орловский пенсионер заплатил мошеннику «компенсацию» за медицинский аппарат
Пожилой мужчина сам перевел неизвестному 129 тысяч рублей
Орловский пенсионер заплатил мошеннику «компенсацию» за медицинский аппаратФото: Архив "КП"
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Орловский пенсионер заплатил мошеннику «компенсацию» за медицинский аппарат. Пожилой мужчина сам перевел неизвестному через терминал 129 тысяч рублей. Затем мужчина обратился в полицию.
- По данному факту по статье 159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Полицейские занимаются розыском подозреваемого, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Устанавливаются все обстоятельства мошенничества, совершенного в отношении пенсионера.
ИСТОЧНИК KP.RU