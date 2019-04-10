Добровольцы помогали тушить нежилой дом в орловской деревне

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-10T11:46:30+03:00

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Добровольная пожарная дружина «Сомово» помогала тушить нежилой дом в орловской глубинке. ЧП произошло во вторник днем, 9 апреля, в деревне Глыбочки Шаблыкинского района.

- В результате пожара дом выгорел внутри на площади 96 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 147 раз, из них – 143 выезда на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и четыре – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU