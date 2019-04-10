СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-10T11:40:37+03:00

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С 1 июня в Орле начнут работать летние лагеря с дневным пребыванием детей. В первый летний день планируется открыть 43 пришкольных оздоровительных лагеря. В течение 21 дня в июне там отдохнут более 6,5 тысяч детей.

Питание для воспитанников пришкольных лагерей в Орле будет трехразовым. Меню будет включать завтрак, обед и полдник. Примерный рацион составляется на основании меню, утвержденного Роспотребнадзором.

- По решению Орловского городского Совета народных депутатов, оплата питания в пришкольных лагерях будет осуществляться из бюджета Орла в пропорции 70% стоимости к 30 % оплаты родителями. Питаться за счет бюджета города будут дети из многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, обучающиеся в школах Орла и занимающиеся по адаптированной общеобразовательной программе, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU