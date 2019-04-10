Неисправная проводка привела к пожару в квартире под Орлом

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-10T10:33:14+03:00

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Аварийный режим работы электропроводки стал причиной пожара в квартире в поселке Нарышкино. ЧП произошло утром вторника, 9 апреля.

- Выгорела кухня на площади шесть квадратных метров, коридор закопчен на площади четыре квадратных метра, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 147 раз, из них – 143 выезда на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и четыре – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU